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Форвард «Авангарда» Шумаков был удалён за симуляцию во второй раз за пять последних матчей

Форвард «Авангарда» Шумаков был удалён за симуляцию во второй раз за пять последних матчей
Хоккей / КХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» принимал «Авангард». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу омской команды, продлившей победную серию до четырёх матчей.

На 51-й минуте нападающий омской команды Сергей Шумаков получил две минуты штрафа за симуляцию. Это уже второе подобное нарушение форварда в пяти последних матчах.

Видео момента можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

11 января часть болельщиков «Барыса» пришла на домашнюю арену клуба на матч с «Авангардом» с плакатами «Нырять запрещено». Это была отсылка к симуляции форварда «ястребов» в предыдущей встрече команд. Тогда «Барыс» после матча разместил в социальных сетях видео с падением Шумакова и подписью «Нырять запрещено».

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