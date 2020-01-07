«Барыс» — о падениях Шумакова: пора ставить табличку «Нырять запрещено»

«Барыс» в соцсетях посмеялся над падением нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча команд состоялась 6 января в Балашихе и завершилась победой подопечных Андрея Скабелки со счётом 3:2.
«Пора ставить табличку «Нырять запрещено», — говорится в сообщении пресс-службы «Барыса» в «Инстаграме» под видео с участием Шумакова.
Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Барыса».
Одобрительные комментарии под этой записью оставили экс-хоккеисты «Барыса» Кевин Даллмэн и Николай Антропов.
Напомним, в четвёртом матче серии плей-офф 2019 года Шумаков был госпитализирован. На форварде нарушил правила защитник казахстанского клуба Даррен Диц, получивший «5+20» и позднее дисквалифицированный. Уже в следующем матче Шумаков вышел на лёд и отметился результативным очком.
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