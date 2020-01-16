Буре, Ларионов, Фёдоров и другие звёзды сыграют в Кубке Легенд 25 и 26 января

25 и 26 января на открытой арене комплекса «ЛУЖКИ.клуб» состоятся очередные матчи Кубка Легенд по хоккею. Турнир с 2015-го проводится ежегодно (впервые турнир состоялся в 2011 году). На этот раз праздник для болельщиков организует Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».

Как и прежде, звёзды будут представлять именитые хоккейные клубы: «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА и «Динамо». Среди участников турнира значатся: олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, многократный призёр в составе сборных СССР и России Павел Буре, член Зала хоккейной славы и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров, двукратные олимпийские чемпионы Игорь Ларионов и Алексей Касатонов.

В предыдущих розыгрышах доминировали «армейцы»: ЦСКА выиграл четыре турнира из пяти. Только в Кубке Легенд—2019 эту приятную для красно-синих традицию прервали хоккеисты «Спартака». Матч принципиальных соперников дошёл до серии буллитов, где точнее оказались легенды красно-белых.

Хоккейное шоу стартует 25 января. Команды разбили на две пары, и уже в первый игровой день определятся финалисты турнира.

Расписание матчей:

25 января 2020, суббота

13:00. «Спартак» – «Крылья Советов»

15:00. ЦСКА – «Динамо»

26 января 2020, воскресенье

14:00. Матч за третье место

16:00. Финал.

На малой арене состоится мастер-класс для воспитанников филиала Академии имени В.А. Фетисова. Проводить мероприятия будут игроки ЦСКА — Фёдоров, Касатонов и Кожевников.

«Норникель» много делает и для развития спорта в России, и для поддержки ветеранов отечественного хоккея. Важно понимать, что для пропаганды спорта не обойтись без людей, ставших его легендами, без ветеранов, чьи имена когда-то знала вся страна», — подчеркнул президент компании, глава попечительского совета НХЛ Владимир Потанин.

«Кубок Легенд стал доброй традицией, и я очень рад, что он проходит ежегодно. В том, что турнир пройдёт на высоком уровне, сомневаться не приходится — ведь в этом году организатором турнира выступила Ночная хоккейная лига, и снова, третий раз подряд, он состоится в «Лужках» при поддержке компании «Норникель». Ветераны хоккея относятся к Кубку Легенд с большим уважением. Ведь для нас это не просто выставочные игры. Это уникальная возможность собраться со старыми товарищами, пообщаться и сразиться на льду, как в былые времена. Играть на турнире будем всерьёз, ведь только так и игроки, и зрители получат настоящее удовольствие от хоккея!» — заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.