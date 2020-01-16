Буре, Ларионов, Фёдоров и другие звёзды сыграют в Кубке Легенд 25 и 26 января

25 и 26 января на открытой арене комплекса «ЛУЖКИ.клуб» состоятся очередные матчи Кубка Легенд по хоккею. Турнир с 2015-го проводится ежегодно (впервые турнир состоялся в 2011 году). На этот раз праздник для болельщиков организует Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».
Как и прежде, звёзды будут представлять именитые хоккейные клубы: «Спартак», «Крылья Советов», ЦСКА и «Динамо». Среди участников турнира значатся: олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Александр Могильный, многократный призёр в составе сборных СССР и России Павел Буре, член Зала хоккейной славы и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Сергей Фёдоров, двукратные олимпийские чемпионы Игорь Ларионов и Алексей Касатонов.
В предыдущих розыгрышах доминировали «армейцы»: ЦСКА выиграл четыре турнира из пяти. Только в Кубке Легенд—2019 эту приятную для красно-синих традицию прервали хоккеисты «Спартака». Матч принципиальных соперников дошёл до серии буллитов, где точнее оказались легенды красно-белых.
Хоккейное шоу стартует 25 января. Команды разбили на две пары, и уже в первый игровой день определятся финалисты турнира.
Расписание матчей:
25 января 2020, суббота
13:00. «Спартак» – «Крылья Советов»
15:00. ЦСКА – «Динамо»
26 января 2020, воскресенье
14:00. Матч за третье место
16:00. Финал.
На малой арене состоится мастер-класс для воспитанников филиала Академии имени В.А. Фетисова. Проводить мероприятия будут игроки ЦСКА — Фёдоров, Касатонов и Кожевников.
«Норникель» много делает и для развития спорта в России, и для поддержки ветеранов отечественного хоккея. Важно понимать, что для пропаганды спорта не обойтись без людей, ставших его легендами, без ветеранов, чьи имена когда-то знала вся страна», — подчеркнул президент компании, глава попечительского совета НХЛ Владимир Потанин.
«Кубок Легенд стал доброй традицией, и я очень рад, что он проходит ежегодно. В том, что турнир пройдёт на высоком уровне, сомневаться не приходится — ведь в этом году организатором турнира выступила Ночная хоккейная лига, и снова, третий раз подряд, он состоится в «Лужках» при поддержке компании «Норникель». Ветераны хоккея относятся к Кубку Легенд с большим уважением. Ведь для нас это не просто выставочные игры. Это уникальная возможность собраться со старыми товарищами, пообщаться и сразиться на льду, как в былые времена. Играть на турнире будем всерьёз, ведь только так и игроки, и зрители получат настоящее удовольствие от хоккея!» — заявил двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев.
- 16 января 2020
-
18:04
-
17:36
-
17:27
-
16:52
-
16:35
-
16:21
-
16:15
-
15:45
-
15:40
-
15:25
-
15:10
-
15:02
-
14:37
-
14:25
-
14:08
-
14:00
-
13:35
-
13:14
-
13:05
-
12:34
-
12:06
-
12:01
-
11:50
-
11:20
-
11:01
-
10:36
-
10:16
-
10:00
-
09:36
-
09:25
-
09:13
-
08:55
-
08:30
-
08:01
-
07:45