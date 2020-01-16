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Шумаков: пока только набираю обороты. Надеюсь, будет ещё лучше

Шумаков: пока только набираю обороты. Надеюсь, будет ещё лучше
Хоккей / КХЛ 0

Форвард «Авангарда» Сергей Шумаков подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом». Встреча, проходившая во Владивостоке, завершилась победой гостей со счётом 3:1.

«Всей команде, наверное, хорошо выезд дался, потому что выиграли четыре игры. Перелёты? Если живёшь по московскому времени — в принципе, легко. Просто игра получается ранней, как если бы в Москве была. Мне нормально было: что в первой игре себя хорошо чувствовал, что во второй.

Пока только набираю обороты и надеюсь, что будет ещё лучше. Мы с Семёновым и Кошелевым друг друга хорошо чувствуем, играли вместе в прошлом сезоне в плей-офф, получалось. В этом году тоже.

Были какие-то «тормоза» в большинстве. Там раз на раз не приходится: бывает, что каждую игру забиваешь, а бывает, что игр пять забить не можешь. Мы постоянно разбираем большинство, каждый раз смотрим видео. Когда-то оно всё равно должно было прийти», — приводит слова Шумакова пресс-служба «Авангарда».

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