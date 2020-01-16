Воробьёв: у «Барыса» здорово сыграл вратарь, соперник здорово оборонялся

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом». Встреча, проходившая в Нур-Султане, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» с победой. Здорово сыграл у них вратарь. Мы его смогли распечатать только к концу. Потом они уже по счёту здорово сыграли, оборонялись. Ребята старались, но чуть-чуть не хватило», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба из Казахстана.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
«Барыс» одержал уже третью победу подряд в регулярном чемпионате КХЛ. «Металлург» потерпел третье поражение в пяти последних матчах.
«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча «Барыс» — «Металлург».
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