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Немировски: к «Торпедо» вернулась уверенность, мы быстрее работал с шайбой, думали быстрее

Немировски: к «Торпедо» вернулась уверенность, мы быстрее работал с шайбой, думали быстрее
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо». Встреча завершилась со счётом 6:4 в пользу нижегородцев.

«Мы серьёзно готовились, потому что подряд много раз проиграли „Динамо“, и этот матч был очень важен для нас. Самое главное было вернуть наш хоккей, который мы показывали в начале сезона, а в последнее время потеряли. Все ребята бились и старались, несмотря на то что пропустили быстрый гол. Никто не опустил голову, на скамейке все верили, бились до конца.

К команде вернулась уверенность, они быстрее работали с шайбой, думали быстрее. Мы над этим поработали вчера на тренировке. И у нас всё получилось. Заработали очень важные два очка, одержав уверенную победу.

Артём Аляев показывал тот хоккей, который был в начале сезона, и это очень важно. Если он будет играть на таком уровне постоянно, он нам сильно поможет, главное — держать этот уровень. Антон Волченков получил небольшое повреждение, думаю, что он выбыл на неделю", — цитирует Немировски РИА «Новости».

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