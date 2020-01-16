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Кудашов: естественно, все игроки СКА держали в памяти прошлую игру с «Йокеритом»

Кудашов: естественно, все игроки СКА держали в памяти прошлую игру с «Йокеритом»
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер СКА Алексей Кудашов поделился мнением о результате матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Йокеритом». Встреча завершилась победой СКА со счётом 4:1.

«Естественно, все игроки держали в памяти прошлую игру, поэтому были заряжены на сегодняшний матч, чтобы взять реванш. Сыграли более активно, чем в Хельсинки. Постарались лишить быстрых, организованных игроков соперника пространства, старались играть активно в давление, в прессинг, больше владеть шайбой – вроде план на игру сработал.

«Йокерит» давил в третьем периоде? «Йокерит» побежал – понятно, что счёт заставлял, но и мы неправильно играли, поэтому взяли тайм-аут и немного подправили игру. Нельзя было давать пространство, позволять разгоняться. Постарались это исправить.

Матч звёзд — эмоциональная разгрузка? Там, конечно, не будет такого нервного напряжения. Но хочу подчеркнуть, что вызов меня на Матч звёзд — это в первую очередь заслуга всего тренерского штаба, игроков. Это очень важный момент — я представитель всего клуба. Матч звёзд — развитие Лиги, это интересно и хорошо для болельщиков в первую очередь», — приводит слова Кудашова пресс-служба СКА.

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