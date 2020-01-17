Американский игрок «Дэвилз» Вуд разбил в кровь лицо Овечкину, задев его клюшкой

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» принимает на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» «Нью-Джерси Дэвилз». Идёт второй период, хозяева ведут в счёте – 3:1.
В первом периоде 24-летний американский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Майлз Вуд, проезжая мимо капитана «столичных» Александра Овечкина задел его лицо клюшкой. В результате россиянин получил повреждение и на лице появилась кровь, ему пришлось отправиться в раздевалку. Арбитры никак не отреагировали на данный эпизод. Позже Александр вернулся в игру и отметился дублем в ворота гостей.
Кровь на лице Овечкина в результате столкновения с игроком «Нью-Джерси Дэвилз»
Фото: «Твиттер» NBC Sports Capitals.
На счету Овечкина 30 голов и 16 ассистов в 48 матчах нынешнего сезона НХЛ. С 46 очками он является вторым бомбардиром «Вашингтона».
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