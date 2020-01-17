Гол Наместникова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Вегасом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол. Форвард Артём Анисимов получил 14 минут и 2 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 16 минут и 58 секунд и не отличился результативными действиями.
В другом матче «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Штястны (Стоун, Шмидт) – 00:34' (5x5) 0:2 Стоун (Пасиоретти) – 38:55' (5x5) 0:3 Стивенсон – 45:50' (4x5) 1:3 Наместников (Тирни, Браун) – 46:50' (5x5) 1:4 Ривз (Каррье) – 49:23' (5x5) 2:4 Браун (Уайт, Шабо) – 52:30' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Симон, Джонсон) – 00:24' (5x5) 1:1 Курали (Кульман, Макэвой) – 10:03' (5x5) 2:1 Линдхольм (Кульман) – 12:16' (5x5) 3:1 Бержерон (Пастрняк) – 43:19' (5x5) 4:1 Маршан (Пастрняк) – 59:07' (en)
Читайте также
- 17 января 2020
-
06:45
-
06:33
-
06:32
-
06:22
-
06:21
-
06:17
-
06:07
-
06:05
-
06:00
-
05:56
-
05:46
-
05:36
-
05:17
-
04:52
-
04:42
-
04:23
-
04:02
-
03:32
- 16 января 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:24
-
23:15
-
22:42
-
22:39
-
22:32
-
22:18
-
21:59
-
21:53
-
21:49
-
21:42
-
21:25
-
21:23
-
20:41
-
20:31
Партнерский контент