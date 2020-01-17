Гол Наместникова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Вегасом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол. Форвард Артём Анисимов получил 14 минут и 2 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 16 минут и 58 секунд и не отличился результативными действиями.

В другом матче «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».