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Гол Наместникова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Вегасом»

Гол Наместникова не спас «Оттаву» от поражения в матче с «Вегасом»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Канадиен Тайр-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Российский нападающий «Оттавы» Владислав Наместников забил гол. Форвард Артём Анисимов получил 14 минут и 2 секунды игрового времени и завершил встречу с коэффициентом полезности «-1». Защитник Никита Зайцев провёл на площадке 16 минут и 58 секунд и не отличился результативными действиями.

В другом матче «Бостон Брюинз» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Расписание матчей регулярного чемпионата НХЛ можно посмотреть на «Чемпионате».

НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
2 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Штястны (Стоун, Шмидт) – 00:34' (5x5)   0:2 Стоун (Пасиоретти) – 38:55' (5x5)   0:3 Стивенсон – 45:50' (4x5)   1:3 Наместников (Тирни, Браун) – 46:50' (5x5)   1:4 Ривз (Каррье) – 49:23' (5x5)   2:4 Браун (Уайт, Шабо) – 52:30' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
17 января 2020, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Кросби (Симон, Джонсон) – 00:24' (5x5)   1:1 Курали (Кульман, Макэвой) – 10:03' (5x5)   2:1 Линдхольм (Кульман) – 12:16' (5x5)   3:1 Бержерон (Пастрняк) – 43:19' (5x5)   4:1 Маршан (Пастрняк) – 59:07' (en)
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