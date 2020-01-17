Георгиев — о 21 сейве в первом периоде: лучшая защита — это нападение

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:2). Российский голкипер отразил 38 из 40 бросков, в том числе 21 из 22 в первом периоде.

«Я хорошо согрелся в первом периоде. А во втором отрезке парни уже играли в отличный хоккей, и мне нужно было оставаться готовым к моментам соперника. 21 сейв за первый период? Знаете, есть такое выражение, что лучшая защита — это нападение. Во втором периоде всё было гораздо лучше», — приводит слова Георгиева клубный обозреватель Винс Меркольяно.

В стартовые 20 минут «островитяне» перебросали «Рейнджерс» — 22:6. В свою очередь второй период по бросковой статистике остался за командой Дэвида Куинна — 12:5.