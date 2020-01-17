Овечкин не сыграет с «Монреалем» из-за пропуска Матча звёзд НХЛ
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2) сообщил, что капитан «столичной» команды Александр Овечкин примет участие в следующем матче — с «Нью-Йорк Айлендерс».
Это означает, что российский форвард будет вынужден пропустить матч «Вашингтона» с «Монреаль Канадиенс» из-за обязательной дисквалификации НХЛ. Ранее Овечкин отказался от участия в Матче звёзд НХЛ. По правилам лиги игрок, принимающий такое решение, должен пропустить либо последний матч перед Звёздным уик-эндом, либо первый матч после мероприятия.
34-летний нападающий принимает такое решение второй сезон кряду, мотивируя отказ желанием лучше подготовиться к плей-офф.
НХЛ тревожит решение Овечкина пропустить Матч звёзд
Матчи звёзд себя изживают. Лучшие игроки стараются с них соскочить
Овечкин уже успел отказать НХЛ, а Дацюк не примет участия в звёздном уикенде КХЛ. Пришло время что-то менять.
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