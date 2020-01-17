Лебрюн — о Ковальчуке: эти $ 700 тысяч для «Монреаля» уже окупились

Инсайдер TSN Пьер Лебрюн оценил игру российского нападающего «Монреаль Канадиенс» Ильи Ковальчука. В прошедшем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (4:1) Ковальчук оформил свой первый дубль за клуб.

Всего, выступая за «Монреаль», Ковальчук набрал 7 очков (3+4) в 7 играх. Россиянин набирал очки в 4 играх из 6, проведённых в составе «Монреаля».

«Ковальчук набрал 7 очков в 7 играх за «Монреаль». $ 700 тысяч за игрока уже окупились», — написал Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Россиянин подписал двусторонний контракт с «Монреалем» 3 января на сумму $ 700 тыс. до конца сезона. В случае если его понизят в АХЛ, зарплата составит $ 70 тыс. До этого Ковальчук выступал за Лос-Анджелес Кингз» и являлся самым высокооплачиваемым ветераном лиги, со средней заработной платой $ 6,25 млн.