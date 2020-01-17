Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 января 2020 года

16 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей. В играх приняли участие 28 российских хоккеистов.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов сделал 32 сейва. Российский вратарь обновил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ.

Главным героем нью-йоркского дерби стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 из 40 бросков. Александр защищал ворота парней с Бродвея и в предыдущем матче команд, который завершился со счётом 6:2 в пользу «Рейнджерс». В том матче Георгиев справился с 32 из 34 бросков.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.

В составе «Тампы» дублем отличился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Александр Волков провёл на площадке 7 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Георгиев «Рейнджерс» 38 из 40 95,0 3:2 Варламов «Айлендерс» 25 из 28 89,3 2:3 Самсонов «Вашингтон» 32 из 34 94,1 5:2

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Время Вбрасывания Малкин (н) «Питтсбург» 0+0 -2 0 2 1 0 56% 19.21 Прохоркин (н) «Лос-Анджелес» 0+1 -1 0 4 0 0 33% 13.54 Дадонов (н) «Флорида» 1+0 0 0 1 0 2 - 16.51 Панарин (н) «Рейнджерс» 0+1 0 2 1 1 0 - 18.36 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 0 0 1 5 1 - 14.24 Ковальчук (н) «Монреаль» 2+0 +2 0 5 0 0 - 15.38 Гусев (н) «Нью-Джерси» 0+0 -1 0 3 0 0 - 15.02 Овечкин (н) «Вашингтон» 3+0 0 0 5 0 0 - 17.55 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+0 +1 0 2 0 0 54% 17.55 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 0 0 0 0 - 16.29 Анисимов (н) «Оттава» 0+0 -1 0 0 0 1 56% 14.02 Наместников (н) «Оттава» 1+0 0 0 5 1 1 33% 13.57 Тренин (н) «Нэшвилл» 0+0 -1 0 0 2 0 - 10.11 Кучеров (н) «Тампа» 2+0 0 0 3 0 0 - 21.02 Гурьянов (н) «Даллас» 0+0 0 0 1 1 1 - 11.50 Радулов (н) «Даллас» 0+0 -1 0 0 1 1 - 19.53 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 1 0 1 - 16.04 Каменев (н) «Колорадо» 0+1 +1 0 0 2 1 67% 11.12 Проворов (з) «Филадельфия» 0+0 -2 0 1 0 1 - 24.09 Орлов (з) «Вашингтон» 0+0 +1 0 4 3 2 - 18.08 Гавриков (з) «Коламбус» 0+1 0 0 2 1 1 - 19.24 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 1 0 2 - 16.58 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 +1 0 1 3 0 - 18.19 Сергачёв (з) «Тампа» 0+1 +1 0 5 1 0 - 19.00 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 0 2 0 3 2 - 12.36