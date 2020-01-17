Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 января 2020 года

16 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей. В играх приняли участие 28 российских хоккеистов.
Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов сделал 32 сейва. Российский вратарь обновил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ.
Главным героем нью-йоркского дерби стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 из 40 бросков. Александр защищал ворота парней с Бродвея и в предыдущем матче команд, который завершился со счётом 6:2 в пользу «Рейнджерс». В том матче Георгиев справился с 32 из 34 бросков.
Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.
В составе «Тампы» дублем отличился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Александр Волков провёл на площадке 7 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.
Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Георгиев
|«Рейнджерс»
|38 из 40
|95,0
|3:2
|Варламов
|«Айлендерс»
|25 из 28
|89,3
|2:3
|Самсонов
|«Вашингтон»
|32 из 34
|94,1
|5:2
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Время
|Вбрасывания
|Малкин (н)
|«Питтсбург»
|0+0
|-2
|0
|2
|1
|0
|56%
|19.21
|Прохоркин (н)
|«Лос-Анджелес»
|0+1
|-1
|0
|4
|0
|0
|33%
|13.54
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|1+0
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|16.51
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|0+1
|0
|2
|1
|1
|0
|-
|18.36
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|0
|0
|1
|5
|1
|-
|14.24
|Ковальчук (н)
|«Монреаль»
|2+0
|+2
|0
|5
|0
|0
|-
|15.38
|Гусев (н)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|15.02
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|3+0
|0
|0
|5
|0
|0
|-
|17.55
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|2
|0
|0
|54%
|17.55
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|16.29
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-1
|0
|0
|0
|1
|56%
|14.02
|Наместников (н)
|«Оттава»
|1+0
|0
|0
|5
|1
|1
|33%
|13.57
|Тренин (н)
|«Нэшвилл»
|0+0
|-1
|0
|0
|2
|0
|-
|10.11
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|2+0
|0
|0
|3
|0
|0
|-
|21.02
|Гурьянов (н)
|«Даллас»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|11.50
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|0
|1
|1
|-
|19.53
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|1
|0
|1
|-
|16.04
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+1
|+1
|0
|0
|2
|1
|67%
|11.12
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|-2
|0
|1
|0
|1
|-
|24.09
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|4
|3
|2
|-
|18.08
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+1
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|19.24
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|16.58
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|0
|-
|18.19
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+1
|+1
|0
|5
|1
|0
|-
|19.00
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|0
|2
|0
|3
|2
|-
|12.36
- 17 января 2020
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09:32
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09:30
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09:12
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09:00
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08:45
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08:20
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08:01
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08:00
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07:48
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07:20
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07:07
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07:06
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06:55
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06:53
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06:45
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06:33
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06:32
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06:22
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06:21
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06:17
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06:00
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05:36
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