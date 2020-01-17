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Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 января 2020 года

Итоги игрового дня в НХЛ для российских хоккеистов 16 января 2020 года
Хоккей / НХЛ 0

16 января в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги было сыграно 13 матчей. В играх приняли участие 28 российских хоккеистов.

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов сделал 32 сейва. Российский вратарь обновил клубный рекорд по победной серии для голкиперов-новичков, одержав девятую победу кряду. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил хет-трик, который стал для него 25-м за карьеру в НХЛ.

Главным героем нью-йоркского дерби стал российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев, отразивший 38 из 40 бросков. Александр защищал ворота парней с Бродвея и в предыдущем матче команд, который завершился со счётом 6:2 в пользу «Рейнджерс». В том матче Георгиев справился с 32 из 34 бросков.

Нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук оформил дубль, первую из шайб забросив в большинстве. Для 36-летнего Ковальчука этот гол стал 144-м за карьеру в НХЛ при игре в большинстве, что является третьим результатом в истории лиги среди российских нападающих. Илья повторил результат завершившего карьеру Сергея Фёдорова.

В составе «Тампы» дублем отличился российский нападающий Никита Кучеров. Защитник Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Форвард Александр Волков провёл на площадке 7 минут и 28 секунд и результативными действиями не отметился.

Нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забил восьмой гол в нынешнем сезоне. Форвард Владислав Каменев отметился результативной передачей. Защитник Никита Задоров провёл на площадке 18 минут и 19 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Нападающий «Флориды» Евгений Дадонов забил гол. Форвард «Лос-Анджелеса» Николай Прохоркин провёл на площадке 13 минут и 54 секунды и завершил встречу с показателем полезности «-1».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Георгиев«Рейнджерс»38 из 4095,03:2
Варламов«Айлендерс»25 из 2889,32:3
Самсонов«Вашингтон»32 из 3494,15:2
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВремяВбрасывания
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-2021056%19.21
Прохоркин (н)«Лос-Анджелес»0+1-1040033%13.54
Дадонов (н)«Флорида»1+000102-16.51
Панарин (н)«Рейнджерс»0+102110-18.36
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+000151-14.24
Ковальчук (н)«Монреаль»2+0+20500-15.38
Гусев (н)«Нью-Джерси»0+0-10300-15.02
Овечкин (н)«Вашингтон»3+000500-17.55
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+1020054%17.55
Свечников (н)«Каролина»0+000000-16.29
Анисимов (н)«Оттава»0+0-1000156%14.02
Наместников (н)«Оттава»1+00051133%13.57
Тренин (н)«Нэшвилл»0+0-10020-10.11
Кучеров (н)«Тампа»2+000300-21.02
Гурьянов (н)«Даллас»0+000111-11.50
Радулов (н)«Даллас»0+0-10011-19.53
Ничушкин (н)«Колорадо»1+0+10101-16.04
Каменев (н)«Колорадо»0+1+1002167%11.12
Проворов (з)«Филадельфия»0+0-20101-24.09
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10432-18.08
Гавриков (з)«Коламбус»0+100211-19.24
Зайцев (з)«Оттава»0+000102-16.58
Задоров (з)«Колорадо»0+0+10130-18.19
Сергачёв (з)«Тампа»0+1+10510-19.00
Любушкин (з)«Аризона»0+002032-12.36
Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком!
Игрок, который считал Овечкина своим кумиром, двинул ему клюшкой в лицо — Александр отомстил голами.
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