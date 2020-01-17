Русских лучше не злить! Овечкину разбили лицо — он ответил хет-триком!

«Ему по силам побить рекорд Гретцки, если он убережётся от травм. Он действительно может это сделать», — твердили на этой неделе известные финны Теэму Селянне и Вилле Ниеминен, говоря про достижения Александра Овечкина. В матче с «Нью-Джерси» капитан «Вашингтона» в очередной раз доказал своё величие снайпера, а заодно показал характер, благодаря которому россиянин способен добиваться подобного успеха.



Главным раздражителем для Овечкина стал Майлз Вуд — нападающий, который считал Александра своим кумиром, когда рос. В своём первом сезоне в НХЛ Вуд даже приходил к раздевалке «Кэпиталз», чтобы взять у Овечкина автограф, но с тех пор его любовь к Великой восьмёрке приобрела какие-то странные черты. В октябре 2018 года Вуд попытался подраться с Овечкиным, буквально прыгнув на него в скоплении игроков, а нынче отметился новым «подвигом».

Месть Овечкину за детскую обиду. Игрок «Дэвилз» решил подраться со своим кумиром Их нравы. Сегодня просишь сфотографироваться, а завтра лезешь в драку.

На шестой минуте матча при счёте 0:0 Вуд, уезжая на смену на скамейку запасных, прокатился мимо Овечкина, стоявшего в центре площадки, и не нашёл ничего лучше, кроме как вдарить россиянину клюшкой в лицо. Арбитры этот момент пропустили, и никакого наказания за свой поступок Майлз Вуд не понёс.

Видео можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».

Овечкин вернулся на скамейку запасных с кровью на лице — у него был разбит рот, и для оказания медицинской помощи ему пришлось отправиться в раздевалку. Защитник «столичных» Радко Гудас предложил Вуду подраться в следующей смене, чтобы проучить хулигана, но Вуд трусливо отказался драться.



Наказать обидчика и всю его команду смог сам Овечкин, сделав это по-спортивному — заброшенными шайбами. Первая из них была заброшена за пять минут до первого перерыва, когда подлатанный Александр реализовал большинство пять на три при помощи фирменного выстрела из своего «офиса».

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

На этом можно было бы успокоиться, но успех раззадорил капитана «Вашингтона», и на последней минуте периода он продемонстрировал, что кистевым бросать умеет ничуть не хуже, чем щелчком. После выигранного в чужой зоне вбрасывания шайба досталась Овечкину, который мгновенно отправил её в сетку ворот Луи Доминга.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Этот гол стал 30-м для Овечкина в нынешнем сезоне и принёс Александру очередной рекорд. Он 15-й сезон кряду добрался до голевой тридцатки, что стало вторым результатом в истории НХЛ. У самого Уэйна Гретцки было лишь 14 таких сезонов, у Яромира Ягра — 15, а рекордсменом пока является Майк Гартнер — великолепный снайпер без Кубка Стэнли.

Оставалось только оформить хет-трик, что и было сделано Александром в третьем периоде. Этот «трюк со шляпой» стал юбилейным, 25-м в карьере Овечкина, и среди действующих хоккеистов он далеко впереди всех конкурентов: у Габорика и Эрика Стаала по 14 хет-триков, у Ильи Ковальчука — 13, у Евгения Малкина — 12.

Календарь и результаты «Вашингтон Кэпиталз»

В историческом списке по количеству хет-триков Овечкин вышел на девятое место, сравнявшись с игравшим в начале века Саем Дененни. Один хет-трик отделяет Александра от восьмой строчки, на которой расположился легендарный Морис Ришар.

Видео можно посмотреть на сайте НХЛ.

Стоит напомнить, что Овечкину ещё нужно отбыть одноматчевую дисквалификацию за отказ ехать на Матч всех звёзд, но главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден сказал, что в субботу против «Айлендерс» Александр будет играть. Это значит, что он пропустит первый матч после перерыва — это будет игра против «Монреаля» Ильи Ковальчука.