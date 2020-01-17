Виртанен — Перро: хоккей – не то место, где цветут розы и везде всё чисто

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джейк Виртанен отреагировал на бурный комментарий форварда «Виннипег Джетс» Мэттью Перро.

«Это хоккей и такое случается. Это не то место, где цветут розы и везде всё чисто. Это хоккей и здесь всё происходит быстро… Я не хотел делать этого, но что вышло – то вышло», — приводятся слова Виртанена в «твиттере» TSN Radio Vancouver.

Напомним, что НХЛ не стала наказывать Виртанена за хит на Перро в прошедшем матче регулярного чемпионата лиги между «Ванкувером» и «Виннипегом», в которой верх одержала команда из Виннипега. Данное решение повергло Перро в ярость, после чего форвард «Джетс» позволил себе нелицеприятные комментарии в адрес департамента безопасности игроков НХЛ.