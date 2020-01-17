Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Барыса» Сведберг восстановился после травмы

Защитник «Барыса» Сведберг восстановился после травмы
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг вернулся в строй после травмы, сообщает пресс-служба клуба из Нур-Султана. Сведберг отправится со своей командой на ближайшую выездную серию.

28-летний шведский хоккеист из-за травмы пропустил четыре месяца. В текущем сезоне он принял участие лишь в пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Сведберг присоединился к «Барысу» в ходе минувшего сезона. На его счету 25 матчей в регулярном чемпионате сезона-2018/19, за которые он набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф шведский хоккеист отметился двумя результативными передачами в 12 играх. Прошедший сезон стал для 27-летнего хоккеиста первым, проведённым в Континентальной хоккейной лиге.

Защитник «Барыса» Сведберг получил травму
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020