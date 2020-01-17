Защитник «Барыса» Сведберг восстановился после травмы
Защитник «Барыса» Виктор Сведберг вернулся в строй после травмы, сообщает пресс-служба клуба из Нур-Султана. Сведберг отправится со своей командой на ближайшую выездную серию.
28-летний шведский хоккеист из-за травмы пропустил четыре месяца. В текущем сезоне он принял участие лишь в пяти матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Сведберг присоединился к «Барысу» в ходе минувшего сезона. На его счету 25 матчей в регулярном чемпионате сезона-2018/19, за которые он набрал 9 (3+6) очков при показателе полезности «+22». В плей-офф шведский хоккеист отметился двумя результативными передачами в 12 играх. Прошедший сезон стал для 27-летнего хоккеиста первым, проведённым в Континентальной хоккейной лиге.
Защитник «Барыса» Сведберг получил травму
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