Юниорская сборная России провела заключительную тренировку перед стартом на юношеских ОИ

Юниорская сборная России (игроки в возрасте до 16 лет) провела в Лозанне (Швейцария) заключительную ледовую тренировку перед стартовым матчем на III Зимних юношеских Олимпийских Играх, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). В занятии приняли участие все 17 игроков сборной. Они занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Иванов, Мурашов

Белые: Малявин — Кудрявцев, Мирошниченко — Квочко — Мичков;

Синие: Сапунов — Дуда, Роговский — Григорьев — Долженков;

Красные: Сафин — Гуляев, Малов — Газизов — Рыжов.

Первый матч на турнире россияне проведут 18 января. Они сыграют с канадцами. Начало матча — 16:00 мск.