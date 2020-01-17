Юниорская сборная России провела заключительную тренировку перед стартом на юношеских ОИ
Юниорская сборная России (игроки в возрасте до 16 лет) провела в Лозанне (Швейцария) заключительную ледовую тренировку перед стартовым матчем на III Зимних юношеских Олимпийских Играх, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР). В занятии приняли участие все 17 игроков сборной. Они занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Иванов, Мурашов
Белые: Малявин — Кудрявцев, Мирошниченко — Квочко — Мичков;
Синие: Сапунов — Дуда, Роговский — Григорьев — Долженков;
Красные: Сафин — Гуляев, Малов — Газизов — Рыжов.
Первый матч на турнире россияне проведут 18 января. Они сыграют с канадцами. Начало матча — 16:00 мск.
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