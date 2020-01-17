«Нэшвилл» отправил Тренина в фарм-клуб в АХЛ

Клуб НХЛ «Нэшвилл Предаторз» отправил россиянина Якова Тренина в фарм-клуб «Милуоки Эдмиралс» в АХЛ. В нынешнем сезоне 23-летний нападающий дебютировал в НХЛ. В 13 матчах россиянин набрал 6 (2+4) очков. В АХЛ он набрал 26 (14+12) баллов в 20 встречах.

Ранее стало известно, что Тренина пригласили на Матч звёзд АХЛ. Сам игрок заявил, что хоть приглашение и является почётным, но он бы предпочёл остаться в НХЛ.

«Конечно, это круто. Но не хотелось бы там играть в АХЛ. Лучше в „Нэшвилле“ остаться. Хотя бывает, что на время этой недельной паузы в НХЛ молодых отправляют в фарм-клубы. Поэтому я не знаю, как будет. У меня вот родители хотели приехать на Матч звёзд АХЛ. Но билеты даже взять не могут. Мы просто ждём", — сказал россиянин.

До перерыва на Матч звёзд «Нэшвиллу» предстоит провести всего один матч. Возможно, отправка в АХЛ связана именно с Матчем звёзд АХЛ.