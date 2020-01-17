У претендента на «Норрис Трофи» Хэмилтона диагностировали перелом малоберцовой кости

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон сломал малоберцовую кость в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3), сообщает журналист Ник Кипреос.
Хэмилтон получил травму в самой концовке второго периода в результате столкновения с форвардом хозяев Кевином Стенлундом.
По данным источника, теперь Хэмилтону предстоит пройти дополнительное обследование. В ходе обследования будет установлено, необходима ли хоккеисту операция.
В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности — "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги по итогам сезона — «Норрис Трофи».
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