У претендента на «Норрис Трофи» Хэмилтона диагностировали перелом малоберцовой кости

Защитник «Каролины Харрикейнз» Даги Хэмилтон сломал малоберцовую кость в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (2:3), сообщает журналист Ник Кипреос.

Хэмилтон получил травму в самой концовке второго периода в результате столкновения с форвардом хозяев Кевином Стенлундом.

По данным источника, теперь Хэмилтону предстоит пройти дополнительное обследование. В ходе обследования будет установлено, необходима ли хоккеисту операция.

В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности — "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги по итогам сезона — «Норрис Трофи».