Претендент на «Норрис Трофи» Хэмилтон получил тяжёлую травму в матче с «Коламбусом». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.
Встреча была омрачена неприятным эпизодом – в самой концовке второго периода в результате столкновения с форвардом хозяев Кевином Стенлундом травму получил защитник «Каролины» Даги Хэмилтон.
Видео момента можно посмотреть в «Яндекс-эфире».
В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона.
«Очевидно, что ничего хорошего тут нет», — грустно констатировал после матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. В настоящий момент точного диагноза Хэмилтону не поставлено, но не исключается, что канадец сезон завершил.
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