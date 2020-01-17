Претендент на «Норрис Трофи» Хэмилтон получил тяжёлую травму в матче с «Коламбусом». Видео

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» дома принимал «Каролину Харрикейнз». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Встреча была омрачена неприятным эпизодом – в самой концовке второго периода в результате столкновения с форвардом хозяев Кевином Стенлундом травму получил защитник «Каролины» Даги Хэмилтон.

Видео момента можно посмотреть в «Яндекс-эфире».

В нынешнем сезоне 26-летний Хэмилтон принял участие в 47 матчах регулярного чемпионата. Канадский защитник забросил 14 шайб и сделал 26 результативных передач при невероятном показателе полезности "+30". Хэмилтон считался одним из претендентов на приз лучшему защитнику лиги «Норрис Трофи» по итогам сезона.

«Очевидно, что ничего хорошего тут нет», — грустно констатировал после матча главный тренер «Каролины» Род Бриндамор. В настоящий момент точного диагноза Хэмилтону не поставлено, но не исключается, что канадец сезон завершил.