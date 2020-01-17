«Тампа» отправила Волкова в фарм-клуб в АХЛ

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» отправил российского форварда Александра Волкова в фарм-клуб «Сиракуьюз Кранч» в АХЛ. О решении отправить 22-летнего россиянина сообщил генменджер клуба Жюльен БрисБуа.

Российский форвард 14 января набрал первое очко в НХЛ. В матче с «Лос-Анлжелес Кингз» он отдал результативную передачу. Дебютировал в НХЛ Волков ещё 30 октября, но затем он вновь выступал в АХЛ. В дальнейшем россиянин вернулся в НХЛ 10 января и принял участие в четырёх матчах.

В сезоне-2019/2020 Волков принял участие в 25 матчах за «Сиракьюз» в АХЛ, в которых отметился 2 голами и 13 результативными передачами при 14 минутах штрафа. Всего в карьере в АХЛ на его счету 108 (48+60) очков в 174 играх.

«Тампа» выбрала Волкова на драфте-2017 под общим 48-м номером.