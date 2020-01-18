Зарипов: Мозякин заслужил быть на Матче звёзд, но природу не обманешь

Нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ. Форвард выразил сожаление в связи с тем, что Сергей Мозякин из-за болезни не примет участия в Матче звёзд.

«Очень сильно расстроен. Мозякин не просто хороший хоккеист, он мой хороший друг и также друг многих ребят, которые здесь присутствуют. Он на самом деле заслужил быть на Матче звёзд, но, к сожалению, природу не обманешь. Простуда — это непростая вещь, и я знаю, что он никогда обманывать не будет.

Если сравнивать Москву с другими городами, то, понятно, здесь совсем другие масштабы. В таких городах, как Казань, Омск, Уфа, больший ажиотаж в преддверии подобных праздников. Но уверен, что и завтра на арене мы ощутим вкус праздника российского хоккея.

Каждое мероприятие отличается от другого. Вне зависимости от организации и условий, это большой праздник всего российского хоккея. Эти дни полностью посвящены всем лучшим игрокам нашей лиги, для меня большая честь присутствовать на этом празднике в очередной раз. Это большой праздник для хоккеистов, здесь мы имеем возможность увидеться со старыми и новыми друзьями и пообщаться в позитивном ключе», — приводит слова Зарипова ТАСС.