Бобровский: не сказал бы, что пропускал много лёгких шайб, но статистика может быть лучше

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал переход из «Коламбус Блю Джекетс».
«Принял ли правильное решение, подписав контракт с «Флоридой»? Да. Считаю, у нас хорошая команда и есть все шансы на успех. Всё зависит от нас. Есть нюансы, которые нужно доработать, но это процесс. У нас хорошие тренеры, хорошая организация, люди профессиональные, всё будет развиваться.
Конечно, без Панарина немножечко скучно. Но ничего страшного, мы созваниваемся, общаемся. Думаю, он счастлив в Нью-Йорке, я счастлив здесь, так что всё хорошо.
Критика болельщиков, что пропускаю много лёгких шайб? Не хочу ни на что сваливать — ни на экипировку, ни на адаптацию. Да и не сказал бы, что пропускал много лёгких шайб, но, согласен, статистика может быть лучше. Работаем в этом направлении, чтобы побольше отбивать и поменьше пропускать.
«Везина»? Главное — не личные рекорды, а команда. Фокусируюсь на том, чтобы брать два очка в каждом матче, попадать в плей-офф, а там уже биться за главный трофей. Вся радость побед, всё счастье от игры в хоккей идёт рука об руку с командным успехом. Для индивидуальной награды надо, чтобы сложились все нюансы, чтобы ребята здорово помогали, чтобы ты постоянно был на подъёме. Тут много тонкостей», — сказал Бобровский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Егоровым.
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