Шипачёв: не согласен, что Матч звёзд себя изжил

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, ставший капитаном команды дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛ, поделился мнением о предстоящем мероприятии. Шипачёв не согласился с мнением, согласно которому Матчи звёзд себя изживают.
«Я не согласен, что Матч звёзд себя изжил, и стоит придумать что-то другое. Это прикольное время, мне очень нравится, здесь классная атмосфера. Можешь перезагрузиться посреди долгого сезона. А то, что кто-то отказался из-за повреждений… Я уверен, что если бы они были здоровые, то обязательно приехали бы», — приводит слова Шипачёва РИА «Новости».
15 января КХЛ объявила имена капитанов команд на Матч звёзд — 2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.
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