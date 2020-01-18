Шипачёв: не согласен, что Матч звёзд себя изжил

Нападающий московского «Динамо» Вадим Шипачёв, ставший капитаном команды дивизиона Боброва на Матче звёзд КХЛ, поделился мнением о предстоящем мероприятии. Шипачёв не согласился с мнением, согласно которому Матчи звёзд себя изживают.

«Я не согласен, что Матч звёзд себя изжил, и стоит придумать что-то другое. Это прикольное время, мне очень нравится, здесь классная атмосфера. Можешь перезагрузиться посреди долгого сезона. А то, что кто-то отказался из-за повреждений… Я уверен, что если бы они были здоровые, то обязательно приехали бы», — приводит слова Шипачёва РИА «Новости».

15 января КХЛ объявила имена капитанов команд на Матч звёзд — 2020. Капитаном команды дивизиона Боброва стал форвард московского «Динамо» Шипачёв, дивизион Тарасова поведёт за собой Кирилл Капризов, капитаном дивизиона Харламова стал Данис Зарипов, а Даррен Диц выбран капитаном команды дивизиона Чернышёва.