Кросби — о победной шайбе в ворота «Детройта»: Малкин сделал отличный пас

Капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметил вклад российского форварда команды Евгения Малкина в победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Встреча завершилась со счётом 2:1, Малкин отдал две результативные передачи. В овертайме с паса Малкина победную шайбу забросил Кросби.
«В моменте с голом мне надо было просто вовремя опустить клюшку. Мы пытались сделать такое и раньше, но вратарь соперника прочитал нашу комбинацию. А во второй раз Малкин уже сделал отличный пас», — приводит слова Кросби пресс-служба НХЛ.
«Детройт» потерпел третье поражение кряду. «Питтсбург» в свою очередь одержал пятую победу в последних шести матчах.
В следующем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» встретится с «Флоридой Пантерз», а «Питтсбург Пингвинз» — с «Бостон Брюинз».
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