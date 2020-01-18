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Подколзин: показалось, что капитан канадцев не специально остался в шлеме во время гимна

Подколзин: показалось, что капитан канадцев не специально остался в шлеме во время гимна
Хоккей / МЧМ по хоккею 2020 0

Форвард СКА и молодёжной сборной России Василий Подколзин поделился мнением об инциденте, который произошёл в матче группового этапа молодёжного чемпионата мира 2020 года со сборной Канады (6:0). После встречи капитан канадцев Баррет Хэйтон во время гимна России не снял шлем.

«Когда мы увидели это, сразу подъехали к судье. Мне показалось, Хэйтон это сделал всё-таки не специально. То ли не заметил, то ли ещё что… Они 0:6 проиграли, после такого в голове крутится много всего. Можно про что угодно забыть. Ну и забыл. Ничего страшного.

Почему обыграли канадцев на групповом этапе и проиграли в финале? Когда 6:0 их обыграли, мы просто были получше, посвежее, злее. А в финале уже дисциплина подвела. Вот и всё объяснение», — цитирует Подколзина «Фонтанка».

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