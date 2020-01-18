Филатов — о победе над Канадой: задача всех сборных России — играть первым номером

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов прокомментировал победу над Канадой (6:2) на юношеских Олимпийских играх.



«Основная задача сборных России всех возрастов — играть с позиции силы, первым номером. Мы провели хорошие сборы, более десяти дней тренировались в Новогорске и настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать её именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать, поэтому постараемся беречь эмоции», — приводит слова Филатова официальный сайт ОКР.



В следующем матче сборная России 20 января встретится с датчанами. На групповой стадии шесть команд разделены на две равные группы, первые две сборные из каждой группы выходят в полуфинальную стадию, которая пройдет 21 января.

Сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх