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Филатов — о победе над Канадой: задача всех сборных России — играть первым номером

Филатов — о победе над Канадой: задача всех сборных России — играть первым номером
Хоккей / Прочие 0

Главный тренер юниорской сборной России Владимир Филатов прокомментировал победу над Канадой (6:2) на юношеских Олимпийских играх.

«Основная задача сборных России всех возрастов — играть с позиции силы, первым номером. Мы провели хорошие сборы, более десяти дней тренировались в Новогорске и настраивали ребят только на активную игру. Сегодня нам очень хотелось продемонстрировать её именно канадцам. Это получилось, но мы не обольщаемся и хотим продолжать побеждать, поэтому постараемся беречь эмоции», — приводит слова Филатова официальный сайт ОКР.

В следующем матче сборная России 20 января встретится с датчанами. На групповой стадии шесть команд разделены на две равные группы, первые две сборные из каждой группы выходят в полуфинальную стадию, которая пройдет 21 января.

Сборная России уверенно победила Канаду на юношеских Олимпийских играх
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