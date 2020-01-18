Бочаров: на Матчах звёзд над голкиперами издеваются, я буду играть всерьёз

Голкипер московского «Динамо» и сборной дивизиона Боброва Иван Бочаров поделился ожиданиями от Матча звёзд КХЛ в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.



«Очень приятно попасть на такое событие. Здесь собраны одни из лучших на данный момент игроков лиги, очень много иностранцев. Для меня большая честь представлять московское «Динамо» на таком мероприятии. Сегодня меня пришли поддержать семья и жена. Может быть, завтра даже ребёнок придёт.



Конечно, видел гол Ринне. Надеюсь, получится и у меня так забить. Это не главная цель, но было бы приятно, ведь вратарь не каждый день забивает. Если бы было время потренироваться, то и сегодня, возможно, одну из трёх шайб забросил бы.



Конечно, завтра буду играть всерьёз. Тут по-другому и не получится. Вратарям в таких матчах больше всех достаётся, над тобой будут издеваться разными способами. Если получать удовольствие, как игроки, то очень много пропущенных голов будет», — сказал Бочаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.