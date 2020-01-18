Шинкевич: спасибо белорусским болельщикам, что выбрали меня на Матч звёзд

Защитник «Витязя» Илья Шинкевич поделился впечатлениями от мастер-шоу Матча звёзд КХЛ, который проходит в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея.



«Все прошло отлично, эмоции только положительные. Хочу передать спасибо белорусским болельщикам, что выбрали на Матч звёзд. Очень приятно. Сначала об этом не знал, потом стали звонить друзья из Минска, говорить, что меня продвигают. Это было неожиданностью, был в шоке, как так? Но потом уже чувствовал себя нормально. Почему не победили? Это Матч звёзд, здесь все сильные. Будем готовиться к завтрашнему матчу, играть на победу.



Хорошая ли это разрядка во время сезона? Конечно, смена обстановки, здесь меньше напряжения, чем в команде, где мы заточены на результат. Приехали родные, семья, эмоции только положительные», — сказал Шинкевич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Литавором.

Камера TSN, драники и Диц в образе Пушкина. Главное о конкурсах мастерства КХЛ Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.