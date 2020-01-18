Spittin Chichlets — о буллите Бэйлена: Матч звёзд КХЛ уморителен

Подкаст Spittin Chichlets прокомментировал забавный момент в Матче звёзд КХЛ, проходившем в рамках ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея. Защитник «Трактора» Ник Бэйлен при выполнении буллита сыграл в «камень, ножницы, бумага» с голкипером Юхой Метсолой, и вратарь после неудачи покинул ворота.



Посмотреть видео можно в «Твиттере».



Сегодня, 18 января, в Москве прошло мастер-шоу, где хоккеисты соревновались в различных конкурсах. Завтра, 19 января, сборные дивизионов Тарасова, Харламова, Чернышёва и Боброва встретятся в специальном шоу-матче.



Первый Матч звёзд был сыгран в сезоне-2008/2009 на Красной площади в Москве. С того времени формат шоу-матча неоднократно менялся.



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Камера TSN, драники и Диц в образе Пушкина. Главное о конкурсах мастерства КХЛ Игроки КХЛ не стеснялись креативить, а результат, как обычно и бывает в подобных шоу, отошёл на второй план.