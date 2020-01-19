Дадонов открыл счёт в матче «Флориды» с «Детройтом», забив 21-й гол в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. После первого периода гости впереди – 2:0.

Счёт в этой игре на 18-й минуте открыл 30-летний нападающий «Флориды» Евгений Дадонов после отличной передачи из своей зоны от Джонатана Юбердо, которая вывела его один на один с вратарём «Ред Уингз» Джимми Ховардом. Уже спустя 2 минуты защитник Марк Писик упрочил преимущество гостей.

Видео гола Дадонова в ворота «Детройта» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Теперь на счету Дадонова 38 (21+17) очков в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+3» и 6 минутах штрафного времени. Он является третьим бомбардиром клуба.

Всего за карьеру в НХЛ Евгений набрал 193 (87+106) очка в 258 встречах.