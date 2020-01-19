Дадонов открыл счёт в матче «Флориды» с «Детройтом», забив 21-й гол в сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимает «Флориду Пантерз». Встреча проходит на стадионе «Литтл Сизарс-арена» в Детройте. После первого периода гости впереди – 2:0.
Счёт в этой игре на 18-й минуте открыл 30-летний нападающий «Флориды» Евгений Дадонов после отличной передачи из своей зоны от Джонатана Юбердо, которая вывела его один на один с вратарём «Ред Уингз» Джимми Ховардом. Уже спустя 2 минуты защитник Марк Писик упрочил преимущество гостей.
Видео гола Дадонова в ворота «Детройта» можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Теперь на счету Дадонова 38 (21+17) очков в 47 матчах нынешнего сезона НХЛ при показателе полезности «+3» и 6 минутах штрафного времени. Он является третьим бомбардиром клуба.
Всего за карьеру в НХЛ Евгений набрал 193 (87+106) очка в 258 встречах.
- 19 января 2020
-
04:11
-
03:53
-
03:00
-
02:43
-
01:55
-
01:39
-
01:37
-
01:14
-
00:29
-
00:26
-
00:18
-
00:04
- 18 января 2020
-
23:59
-
23:55
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:44
-
23:39
-
23:21
-
23:19
-
23:14
-
22:50
-
22:39
-
22:06
-
21:35
-
21:15
-
21:10
-
21:08
-
20:40
-
20:36
-
20:29
-
20:24
-
20:15
-
20:12