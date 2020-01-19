Мерзликин одержал четвёртую победу подряд в сезоне НХЛ, три из них — на ноль

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Встреча прошла на стадионе «Нейшнвайд-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 5:0.
Голкипер «Коламбуса» Элвис Мерзликин отразил 41 бросок, благодаря чему одержал восьмую победу в этом году. Мерзликин наряду с голкипером «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андреем Василевским лидирует в НХЛ по победам в 2020 году среди голкиперов. Мерзликин выиграл восемь из последних 10 матчей.
Ранее 25-летний голкипер также оформил шат-ауты в матчах с «Вегас Голден Найтс» (3:0) и «Бостон Брюинз» (3:0). В нынешнем сезоне Мерзликин, проводящий дебютный сезон в НХЛ, стал основным голкипером «мундиров» после того, как финский вратарь Йоонас Корписало получил травму в серии буллитов в матче с «Чикаго Блэкхоукс» и выбыл из строя на длительный срок. Элвис отыграл на ноль в трёх из последних четырёх матчей.
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