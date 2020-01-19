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Ковальчук в 8 матчах за «Монреаль» забил больше, чем в 17 матчах в сезоне за «Кингз»

Ковальчук в 8 матчах за «Монреаль» забил больше, чем в 17 матчах в сезоне за «Кингз»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на стадионе «Белл-центр» и завершилась победой хозяев площадки в серии буллитов со счётом 5:4.

Российский нападающий «Монреаля» Илья Ковальчук забил гол в основное время и реализовал послематчевый буллит. Теперь на счету Ковальчука 17 (7+10) очков в 25 матчах нынешнего сезона при показателе полезности «-5» и 12 минутах штрафа.

При этом в восьми матчах за «Монреаль» Илья забросил четыре шайбы и сделал четыре результативные передачи при среднем игровом времени 19 минут 39 секунд. В 17 матчах за команду из Калифорнии 36-летний форвард отличился трижды и ещё шесть раз ассистировал партнёрам, проводя в среднем на льду 15 минут и 24 секунды.

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