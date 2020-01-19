Овечкин с момента перехода в «Вашингтон» оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча прошла на стадионе «Нассау Колизеум» и завершилась победой гостей со счётом 6:4.

Главным героем матча стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере. Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018-го (11 и 14 декабря).

Отметим, с момента перехода в НХЛ (2005 год) Овечкину удалось оформить больше хет-триков, чем четырём клубам лиги: Колорадо Эвеланш» (24), «Миннесота Уайлд» (19), «Нью-Джерси Девилз» (19), «Вегас Голден Найтс» (4).

В нынешнем сезоне НХЛ Овечкин провёл 49 матчей, в которых забил 34 гола и сделал 16 результативных передач.