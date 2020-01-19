Овечкин вышел на четвёртое место в НХЛ по хет-трикам на выезде
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиге «Нью-Йорк Айлендерс» на домашней площадке проиграл «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4:6.
Все хет-трики Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге
Главным героем матча стал капитан «столичной» команды Александр Овечкин, оформивший 26-й хет-трик в карьере. Российский форвард вышел на четвёртое место в НХЛ по хет-трикам на выезде (14), превзойдя результат Майка Босси, Бретта Халла и Фила Эспозито (по 13).
Рекорд лиги в этой номинации принадлежит Уэйну Гретцки и Марио Лемье (по 19), третье место занимает Марсель Дионн (17). Из перечисленных игроков только 34-летний Овечкин продолжает карьеру и имеет шанс улучшить свои показатели.
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