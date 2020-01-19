Стэлок: Перри ничего не может с собой поделать. Он совершает тупые поступки

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Алекс Стэлок после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (7:0) обрушился с критикой на форварда «Старз» Кори Перри. За пять минут до конца матча при счёте 0:6 канадский форвард ударил Стэлока коленом в голову, за что был отправлен в раздевалку.

«Сколько времени там оставалось? Счёт уже был то ли 0:6, то ли 0:7. Даже неважно, какая разница, потому что ничего было уже не изменить. И он откровенно едет мне в голову. Всего-навсего две недели назад он вырубил человека локтём в голову в матче на открытом воздухе, когда ещё и трёх минут с начала матча не сыграли.

Надеюсь, что лига рассмотрит сегодняшний инцидент. Он ничего не может с собой поделать. Он знает, что не прав. Он знает, что он делает плохие поступки. Это так тупо», — приводит слова Стэлока клубный обозреватель Микаэль Руссо.