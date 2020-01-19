Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Стэлок: Перри ничего не может с собой поделать. Он совершает тупые поступки

Стэлок: Перри ничего не может с собой поделать. Он совершает тупые поступки
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Миннесоты Уайлд» Алекс Стэлок после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (7:0) обрушился с критикой на форварда «Старз» Кори Перри. За пять минут до конца матча при счёте 0:6 канадский форвард ударил Стэлока коленом в голову, за что был отправлен в раздевалку.

«Сколько времени там оставалось? Счёт уже был то ли 0:6, то ли 0:7. Даже неважно, какая разница, потому что ничего было уже не изменить. И он откровенно едет мне в голову. Всего-навсего две недели назад он вырубил человека локтём в голову в матче на открытом воздухе, когда ещё и трёх минут с начала матча не сыграли.

Надеюсь, что лига рассмотрит сегодняшний инцидент. Он ничего не может с собой поделать. Он знает, что не прав. Он знает, что он делает плохие поступки. Это так тупо», — приводит слова Стэлока клубный обозреватель Микаэль Руссо.

Перри — о матч-штрафе в «Зимней классике»: неприятные мысли в голове. Родные приезжали
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020