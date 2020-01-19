Кубалик забросил 20 шайб за «Чикаго» в 47 матчах. Это четвёртый результат в истории клуба
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (2:6).
Одним из главных героев матча снова стал форвард гостей Доминик Кубалик, оформивший дубль. Чешский нападающий достиг отметки 20 голов в сезоне. Кубалик стал четвёртым новичком в истории «ястребов» по количеству матчей, которое потребовалось для покорения этого рубежа.
Рекорд принадлежит Биллу Мосиенко (30), второе место занимает Эрик Дазе (43), тройку лучших замыкает Стив Лармер (44). 24-летнему Кубалику затребовалось 47 встреч.
В 2017 году чешский форвард подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», однако, не сыграв за уфимский клуб ни одного официального матча, покинул российскую команду ещё в ходе межсезонья.
Вайсфельд: думаю, что Кубалику лучше бы играть в КХЛ, но держать его не стали
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