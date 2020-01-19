Кубалик забросил 20 шайб за «Чикаго» в 47 матчах. Это четвёртый результат в истории клуба

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Чикаго Блэкхоукс» (2:6).

Одним из главных героев матча снова стал форвард гостей Доминик Кубалик, оформивший дубль. Чешский нападающий достиг отметки 20 голов в сезоне. Кубалик стал четвёртым новичком в истории «ястребов» по количеству матчей, которое потребовалось для покорения этого рубежа.

Рекорд принадлежит Биллу Мосиенко (30), второе место занимает Эрик Дазе (43), тройку лучших замыкает Стив Лармер (44). 24-летнему Кубалику затребовалось 47 встреч.

В 2017 году чешский форвард подписал контракт с «Салаватом Юлаевым», однако, не сыграв за уфимский клуб ни одного официального матча, покинул российскую команду ещё в ходе межсезонья.