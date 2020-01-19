Карлсон — о рекордах Овечкина: не до конца понимаем, что же на самом деле происходит

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон отметил вклад Александра Овечкина в победу «столичной» команды в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Айлендерс» (6:4).

«Овечкин бьёт рекорды каждую неделю. И это не какие-то там «кексы», это действительно впечатляет. Я уже говорил, будучи с ним в одной команде, мы не до конца понимаем, что же на самом деле происходит», — сказал Карлсон.

Овечкин забил 32-й, 33-й и 34-й голы в сезоне, благодаря чему практически вплотную приблизился к Марку Мессье по количеству заброшенных шайб за карьеру в НХЛ. В активе россиянина теперь 692 точных броска, на счету занимающего восьмое место легендарного канадца — 694.

Российский форвард в третий раз в карьере оформил хет-трик в двух матчах кряду. Впервые это произошло в октябре 2017 года (5 и 7 октября), во второй раз — в декабре 2018-го (11 и 14 декабря).

Овечкин с момента перехода в «Вашингтон» оформил больше хет-триков, чем четыре клуба НХЛ