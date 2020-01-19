«Детройт» лишь однажды в истории клуба выступал хуже, чем в этом сезоне

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Детройт Ред Уингз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча прошла на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

Команда Джэффа Блэшилла проиграла в четвёртом матче кряду и с огромным отставанием находится на последнем месте в лиге. «Красные крылья» набрали только 28 очков в 49 матчах регулярного чемпионата, одержав 12 побед и проиграв 37 матчей.

Результаты матчей «Детройта» в регулярном сезоне НХЛ-2019/2020

«Детройт» лишь однажды в истории клуба выступал хуже, чем в этом чемпионате. В сезоне-1985/1986 на аналогичном отрезке сезона на счету «Ред Уингз» было 25 очков, и это остаётся антирекордом клуба.