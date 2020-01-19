Агент Трямкина: цель и желание Никиты – подписать контракт с «Ванкувером»

Хоккейный агент Тодд Даймонд, представляющий интересы защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина, заявил, что его клиент хочет вернуться в «Ванкувер Кэнакс».
«Очень многое стоит на кону, цель и желание Никиты – подписать контракт в Ванкувере, вот о чем у нас были дискуссии», – приводит слова Даймонда эксперт TSN 1040 и спортивный обозреватель «Ванкувера» Рик Даливал.
Трямкин был задрафтован «Ванкувером» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 66-м номером. В НХЛ защитник провёл 79 матчей, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «-10» и 74 минутах штрафа.
Нынешний сезон Трямкин проводит в КХЛ за «Автомобилист» и набрал 11 (2+9) очков в 44 матчах при показателе полезности «+7» и 30 минутах штрафа. Действующий контракт 25-летнего хоккеиста истекает 30 апреля 2020 года.
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