Агент Трямкина: цель и желание Никиты – подписать контракт с «Ванкувером»

Хоккейный агент Тодд Даймонд, представляющий интересы защитника «Автомобилиста» Никиты Трямкина, заявил, что его клиент хочет вернуться в «Ванкувер Кэнакс».

«Очень многое стоит на кону, цель и желание Никиты – подписать контракт в Ванкувере, вот о чем у нас были дискуссии», – приводит слова Даймонда эксперт TSN 1040 и спортивный обозреватель «Ванкувера» Рик Даливал.

Трямкин был задрафтован «Ванкувером» в третьем раунде драфта НХЛ под общим 66-м номером. В НХЛ защитник провёл 79 матчей, набрав 11 (3+8) очков при показателе полезности «-10» и 74 минутах штрафа.

Нынешний сезон Трямкин проводит в КХЛ за «Автомобилист» и набрал 11 (2+9) очков в 44 матчах при показателе полезности «+7» и 30 минутах штрафа. Действующий контракт 25-летнего хоккеиста истекает 30 апреля 2020 года.