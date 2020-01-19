Макар обновил рекорд «Колорадо», побив достижение Лайлса 16-летней давности

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил в ворота соперника шайбу, которая стала для канадского защитника уже 11-й в сезоне. Проводящий дебютный сезон в лиге Кейл забросил 11 шайб в 40 матчах Национальной хоккейной лиги.

Статистика Кейла Макара в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020

Кейл обновил рекорд «Колорадо», побив клубное достижение Джона-Майкла Лайлса 16-летней давности. Макар стал лучшим снайпером «лавин» среди защитников-новичков. В сезоне-2003/04 Джон-Майкл за весь сезон отличился 10 раз.