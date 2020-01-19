Макар обновил рекорд «Колорадо», побив достижение Лайлса 16-летней давности
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча проходила на стадионе «Пепси-центр» в Денвере и завершилась победой хозяев со счётом 5:3.
Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар забросил в ворота соперника шайбу, которая стала для канадского защитника уже 11-й в сезоне. Проводящий дебютный сезон в лиге Кейл забросил 11 шайб в 40 матчах Национальной хоккейной лиги.
Статистика Кейла Макара в регулярном чемпионате НХЛ-2019/2020
Кейл обновил рекорд «Колорадо», побив клубное достижение Джона-Майкла Лайлса 16-летней давности. Макар стал лучшим снайпером «лавин» среди защитников-новичков. В сезоне-2003/04 Джон-Майкл за весь сезон отличился 10 раз.
Макар забил 10 голов за 39 матчей в НХЛ. Быстрее были только Малахов и ещё трое защитников
Читайте также
- 19 января 2020
-
13:15
-
12:57
-
12:45
-
12:31
-
12:09
-
12:00
-
11:32
-
11:14
-
11:09
-
10:51
-
10:40
-
10:25
-
10:11
-
10:00
-
09:35
-
09:10
-
09:00
-
08:45
-
08:34
-
08:10
-
08:01
-
07:59
-
07:13
-
07:00
-
06:48
-
06:30
-
06:12
-
06:08
-
06:05
-
05:50
-
05:23
-
04:11
-
03:53
-
03:00
-
02:43
Партнерский контент