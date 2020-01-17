Макар забил 10 голов за 39 матчей в НХЛ. Быстрее были только Малахов и ещё трое защитников

Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе Шаркс» (4:0).

Для канадского защитника эта шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Проводящий дебютный сезон в лиге Кейл забросил 10 шайб в карьере за 39 матчей. Только четыре защитника в истории лиги добились такого результата за меньшее количество матчей. Среди них и российский хоккеист, член «Тройного золотого клуба» Владимир Малахов, которому для аналогичного достижения потребовалось 38 матчей.

Возглавляет список легендарный Брайан Лич, затративший 35 матчей на достижение этого рубежа. Второе место занимает защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг (37), тройку лучших замыкают Малахов и защитник «Филадельфии Флайерз» Шейн Гостисбер.