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Чернышенко — о предложениях изменить Матч звёзд КХЛ: присылайте, очень вас прошу

Чернышенко — о предложениях изменить Матч звёзд КХЛ: присылайте, очень вас прошу
Хоккей / КХЛ 0

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о формате ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ. Чернышенко не исключил, что формат может измениться, если лига получит хорошие предложения.

«Ой, присылайте, очень прошу. На следующий год мы хотим очень серьёзно переделать и мастер-шоу, и внести изменения в игру. Это праздник. Нужно понимать, что здесь хоккеисты получают удовольствие, всё это они делают для болельщиков.

Вы же видите, как они выкладываются. А по тому, как выкладываются, видно, как они уважают болельщиков. Всё, что мы делаем, это для людей, а не просто для спортивного результата. Здесь игроки раскрываются с новой стороны, не находясь под прессом турнирного положения», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

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