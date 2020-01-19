Чернышенко — о предложениях изменить Матч звёзд КХЛ: присылайте, очень вас прошу

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко поделился мнением о формате ФОНБЕТ Недели звёзд хоккея КХЛ. Чернышенко не исключил, что формат может измениться, если лига получит хорошие предложения.
«Ой, присылайте, очень прошу. На следующий год мы хотим очень серьёзно переделать и мастер-шоу, и внести изменения в игру. Это праздник. Нужно понимать, что здесь хоккеисты получают удовольствие, всё это они делают для болельщиков.
Вы же видите, как они выкладываются. А по тому, как выкладываются, видно, как они уважают болельщиков. Всё, что мы делаем, это для людей, а не просто для спортивного результата. Здесь игроки раскрываются с новой стороны, не находясь под прессом турнирного положения», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 19 января 2020
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