Умарк — об игре в воротах: Улльмарк — не мой брат, но у меня определённо есть талант

Форвард «Салавата Юлаева» Линус Умарк рассказал, как ему пришла идея сыграть в воротах во время ФОНБЕТ Матча звёзд КХЛ. Во время матча за третье место дивизион Чернышёва — дивизион Харламова (9:8 Б) Умарк заменил в воротах Юху Метсолу, который стал нападающим.

«Идея сыграть на вратарской позиции появилась ещё вчера после мастер-шоу. Мы подумали, и решили сделать это. Это не первый мой опыт в роли голкипера, два года назад мы в Уфе играли на открытом воздухе с детьми. Линус Улльмарк (голкипер клуба НХЛ «Баффало Сэйбрз» — Прим. «Чемпионата») не мой брат, но у меня определённо есть талант.

Самое тяжёлое – у меня были коньки полевого игрока. Коньки Метсолы были слишком маленькие для меня. Связка Метсола-Умарк в плей-офф? Мы обязательно подумаем об этом.

Это мой последний сезон в КХЛ? Я фокусируюсь на этом сезоне, на «Салавате». Наша задача – занять место повыше и побороться за кубок. О следующем сезоне я подумаю в конце, когда завершится этот», — передаёт слова Умарка корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.