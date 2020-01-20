Главный тренер «Айлендерс» Тротц: мне не понравились издевательства над Кузнецовым

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц прокомментировал эпизод матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз» (4:6).

Напомним, защитник «Айлендерс» Девон Тэйвз спародировал «птичку» Евгения Кузнецова после гола во втором периоде матча с «Кэпиталз». (Кузнецов празднует забитые голы фирменным движением со взмахиваниями рук по бокам.)

«В этом году нам нужно знать, кто мы и как должны играть, чтобы побеждать. Я не думаю, что наши победы уже в прошлом. Также мне не понравились некоторые из выходок… издевательства над Кузнецовым», — приводятся слова Тротца в «твиттере» журналиста Эндрю Гросса.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Кузнецов провёл 46 матчей, в которых забил 16 голов и сделал 26 результативных передач.