Макдэвид: против меня стали действовать персонально, когда мне было лет восемь

Нападающий клуба НХЛ «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид поделился мнением о повышенном внимании соперников к себе.



«Я уже давно так играю. Против меня стали действовать персонально, когда мне было лет восемь. Очень рано. И сейчас так играют. Так что в этом для меня нет ничего нового. Как с этим справляться? Никакого секрета здесь нет. Надо работать. Чтобы справиться с соперником, нужен большой объём работы. Иногда получается их перехитрить, но всё начинается с трудолюбия.



Лучший Матч звёзд НХЛ был для меня в 2017 году. 100 лет НХЛ, 100 лучших хоккеистов. Там были те, кто уже завершил карьеру. Это же здорово. К тому же мы были в Лос-Анджелесе, а это замечательный город. Всегда приятно провести время с ребятами, лучше узнать их. Там в очень спокойной атмосфере собираются лучшие из лучших, у всех отличное настроение. Там интересно», — цитирует Макдэвида официальный сайт НХЛ.

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