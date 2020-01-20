Алиу — о расистском скандале: Питерс разрушил мою карьеру, а сам заработал миллионы

Нападающий Аким Алиу поделился мнением о ситуации с бывшим главным тренером «Калгари Флэймз» Биллом Питерсом. Напомним, недавно Алиу обвинил Питерса в расистских оскорблениях, которые произошли в 2009 году. После разбирательства Питерса уволили из «Калгари», сейчас он находится без работы. Тренера не спасло даже письмо с извинениями, которое он написал в адрес руководства «огоньков».



«Должен ли быть мораторий на подобные проступки? Я искренне уверен, что Питерс разрушил мою карьеру. Для меня это крайне сложный вопрос, потому что моей карьере пришёл конец, а он зарабатывал миллионы долларов в НХЛ. Однако я действительно верю, что каждый заслуживает второго шанса», – приводит слова Алиу The Score.

Хоккей в плену американской толерантности. В НХЛ развелось слишком много нытиков В моде жалобы и обиды на тренеров, а мужских поступков всё меньше. Привыкаем.