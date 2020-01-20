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Агент Подколзина — о переезде в НХЛ: у Васи всё чётко, нет никаких подводных течений

Агент Подколзина — о переезде в НХЛ: у Васи всё чётко, нет никаких подводных течений
Хоккей / КХЛ 0

Сергей Исаков, агент форварда СКА Василия Подколзина, рассказал о возможном переезде своего клиента в НХЛ. На драфте в 2019 году Подколзина под 10-м номером выбрал «Ванкувер Кэнакс».

«У Васи всё чётко, нет никаких подводных течений. У нас контракт со СКА на этот и следующий сезон. А по окончании следующего сезона уже будем думать. Посмотрим, в какой форме он будет находиться, какие у него будут пожелания, также будут учитываться пожелания СКА и «Ванкувера».

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Он сейчас играет хорошо, свою роль в первой команде выполняет. Все довольны его развитием», — цитирует агента Sport24.

Сам хоккеист ранее признавался, что ещё не принял решения о возможном переезде в НХЛ.

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