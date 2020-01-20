Анисин: Попихин — настоящий русский мужик, медведь, который может и топнуть, и хлопнуть

Форвард «Хумо» Михаил Анисин поделился мнением о развитии хоккея в Узбекистане. Нападающий высоко оценил условия, которые создали команде. Также Анисин рассказал об отношении к главному тренеру «Хумо» Евгению Попихину.
«Всё хорошо у нас. Болельщики ходят, арена великолепная. В Узбекистане идёт развитие и популяризация хоккея. Причём, не только в Ташкенте, а по всей республике.
На хоккей с каждым матчем приходит всё больше народу. Причем, многие ходят семьями с детьми. Думаю, что это скоро станет традицией, как в России или за океаном.
Моё дело — играть в хоккей. Своей игрой мы как раз и популяризируем наш вид спорта. Будешь хорошо играть — на тебя будет идти народ.
Соответственно, ты, таким образом, будешь популяризировать эту игру. Тут никаких секретов нет. Выполняй свое дело на сто процентов, и народ это оценит.
Попихин? По мне, это настоящий русский мужик, русский медведь, который может и топнуть, и хлопнуть.
Он действует методом кнута и пряника. Попихин — человек с сильным характером. Без него он бы не был двукратным чемпионом страны в составе московского «Динамо».
Спасибо ему за то, что он протянул мне руку помощи в моей очень непростой карьерной ситуации. За это я ему искренне благодарен», — приводит слова Анисина пресс-служба ВХЛ.
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