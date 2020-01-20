Грецкий: позитива и негатива по поводу моих выборов на Матч звёзд КХЛ было одинаково

Нападающий минского «Динамо» Вячеслав Грецкий признался, что остался очень доволен поездкой на ФОНБЕТ Матч звёзд КХЛ. Грецкий оказался в числе участников благодаря флешмобу в интернете, в ходе которого за нападающего голосовали болельщики. Грецкий получил поддержку фанатов из-за схожести фамилий с легендарным Уэйном Гретцки.
«Когда мне сказали про весь этот флешмоб с моим выдвижением на Матч звёзд, я воспринял идею с опаской. Но сейчас очень благодарен всем тем, кто за меня голосовал.
Отличный опыт, видимо, что-то такое мне и нужно было на данном этапе карьеры. Почувствовал атмосферу, два дня рядом с такими игроками — очень круто. Я счастлив.
Если бы выиграли, был бы ещё счастливее. Не буду врать, немножко расстроился. Никому не нравится проигрывать в финале. Но на таком мероприятии можно много чему научиться. Я расслабился, чувствую себя намного спокойнее.
Меня очень сильно поддержали здесь. Шёл по коридору в раздевалку, Шипачёв сказал: «Скоро увидимся!». У нас игра скоро. То есть всё нормально.
Кажется, позитива и негатива по поводу моих выборов было примерно одинаково. Но всё случилось, и я доволен. В следующий раз буду пробиваться по спортивному признаку. Ну и драники нормальные сделаем», — цитирует Грецкого Onliner.
- 20 января 2020
-
17:56
-
17:45
-
17:29
-
17:08
-
16:45
-
16:39
-
16:20
-
16:14
-
15:39
-
14:57
-
14:36
-
14:04
-
13:55
-
13:23
-
13:08
-
12:40
-
12:06
-
11:40
-
11:20
-
11:15
-
10:50
-
10:34
-
09:56
-
09:43
-
09:30
-
09:18
-
09:00
-
08:57
-
08:36
-
08:15
-
07:48
-
07:27
-
06:52
-
06:14
-
05:46